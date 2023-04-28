Словакия не выдала визы российским экспертам курса по ядерным инспекциям

МИД России: Словакия без причины не выдала визы экспертам курса по ядерным инспекциям

Посольство Словакии в России, Москва (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Словакия безосновательно не выдала визы российским экспертам учебного курса подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) по инспекции на месте. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, которое опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Принять участие в мероприятии должны были четыре российских специалиста. Они своевременно обратились в консульские учреждения Словакии в соседних с ней странах, подчеркнули в российском МИДе.

«Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано», — говорится в заявлении ведомства.

Словакия после начала российской спецоперации на Украине ограничила выдачу шенгенских виз россиянам. Так, получить визу категории С (краткосрочную) стало возможно только при крайней необходимости, обратиться за ней могли только некоторые категории граждан. При этом Словакия по-прежнему выдает национальные визы категории D высококвалифицированным специалистам, говорится на сайте посольства страны в Москве.

В МИДе напомнили, что Словакия и Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ заключили двустороннее соглашение, согласно которому Братислава обязалась содействовать проведению на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, и обеспечивать доступ к месту проведения мероприятий.

Ведомство назвало действия Братиславы недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед комиссией ОДВЗЯИ. МИД обвинил Словакию в срыве проведения курса и призвал технический секретариат комиссии впредь не проводить мероприятия на территории страны.