Словакия не выдала визы российским экспертам курса по ядерным инспекциям
Словакия безосновательно не выдала визы российским экспертам учебного курса подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) по инспекции на месте. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, которое опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Принять участие в мероприятии должны были четыре российских специалиста. Они своевременно обратились в консульские учреждения Словакии в соседних с ней странах, подчеркнули в российском МИДе.
«Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано», — говорится в заявлении ведомства.
Словакия после начала российской спецоперации на Украине ограничила выдачу шенгенских виз россиянам. Так, получить визу категории С (краткосрочную) стало возможно только при крайней необходимости, обратиться за ней могли только некоторые категории граждан. При этом Словакия по-прежнему выдает национальные визы категории D высококвалифицированным специалистам, говорится на сайте посольства страны в Москве.
заключили двустороннее соглашение, согласно которому Братислава обязалась содействовать проведению на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, и обеспечивать доступ к месту проведения мероприятий.
Ведомство назвало действия Братиславы недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед комиссией ОДВЗЯИ. МИД обвинил Словакию в срыве проведения курса и призвал технический секретариат комиссии впредь не проводить мероприятия на территории страны.