В Екатеринбурге перевернулся автозак с пятью заключенными

В Екатеринбурге автозак с пятью заключенными перевернулся после столкновения с Chevrolet

Video

В Екатеринбурге на улице Готвальда опрокинулся полицейский автозак после столкновения с легковушкой, сообщил РБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в автозаке было пять задержанных, их везли для этапирования в колонию. Водитель столкнувшегося со спецавтомобилем Chevrolet Lanos при опросе пояснил, что в самый последний момент увидел спецсигналы, рассказал Горелых.

Он добавил, что одному из заключенных потребовалась медицинская помощь, ее оказывают на месте. «Если госпитализация ему не потребуется, мужчина вместе с другими задержанными будет доставлен по назначению другим автозаком, который уже находится на месте столкновения», — заверил руководитель пресс-службы.

E1 уточняет, что заключенных должны были этапировать в ИК-12 в Нижнем Тагиле. По данным портала, пострадавших осужденных двое.