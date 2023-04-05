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Общество ,  
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Заключенным в СИЗО разрешили свидания с детьми

Минюст: на свидания с заключенными в СИЗО разрешили допускать детей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На свидания с заключенными в российских следственных изоляторах теперь допустят детей, соответствующие изменения внесли в правила внутреннего распорядка СИЗО и исправительных учреждений, сообщает Министерство юстиции. Документ о поправках опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему, ранее на свидания в СИЗО допускалось не более двух совершеннолетних граждан, теперь в их сопровождении на встречи могут приходить и дети. Количество несовершеннолетних посетителей приказом не ограничивается.

Кроме того, всем находящимся под стражей или отбывающим наказание разрешили иметь при себе очки с пластиковыми или стеклянными линзами в неметаллической оправе и тканевые или пластмассовые футляры для них.

Также заключенным предоставили возможность подать заявление о замене паспорта через администрацию СИЗО и удостоверить подпись на заявлении о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В следственном изоляторе находятся те, кому уже предъявили обвинения — они могут быть арестованы судом и ждать приговора или ожидать отправки в место отбывания наказания.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила обязать членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) предупреждать о своем намерении посетить следственные изоляторы за 48 часов до визита.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это делается не только для устранения возможных препятствий для визита, но и «организации личной безопасности членов общественной наблюдательной комиссии».

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила РБК, что это может парализовать работу наблюдателей и сделать ее «просто профанацией».

Теги
Минюст СИЗО арестованный
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