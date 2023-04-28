Правительство дало производителям валенок отсрочку от налогов

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Премьер-министр Мишустин утвердил отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов для производителей валенок. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года», — говорится в сообщении.

Мера «позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам», считают в кабмине.

Правительство внесло «сезонное производство валяной обуви и обуви из войлока» в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами. Валенки добавили в раздел «легкая промышленность» в списке. Прежде в этом разделе было только «производство изделий из натурального меха в организациях меховой промышленности».