Прокуратура опровергла сообщения об обнаружении двух тел в пруду на западе Москвы

Прокуратура опровергла сообщения об обнаружении двух тел в пруду в Москве

Беловежский пруд в Можайском районе на западе Москвы (Фото: skmoscowgsu / Telegram)

По результатам обследования Беловежского пруда в Можайском районе на западе Москвы человеческих тел обнаружено не было, заявляет столичная прокуратура.

В то же время московское управление Следственного комитета сообщает, что по этому факту проводится доследственная проверка. Ведомство уточнило, что, по предварительным данным, обнаружены тела двух людей, которые утонули, провалившись под лед весной.

Телеграм-канал SHOT писал, что тела в оранжевых костюмах обнаружил дайвер-любитель во время погружения. По предварительной информации, тела находились на глубине 4 м, уточнял канал.