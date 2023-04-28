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Общество ,  
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Прокуратура опровергла сообщения об обнаружении двух тел в пруду в Москве

Прокуратура опровергла сообщения об обнаружении двух тел в пруду на западе Москвы
Беловежский пруд в Можайском районе на западе Москвы
Беловежский пруд в Можайском районе на западе Москвы (Фото: skmoscowgsu / Telegram)

По результатам обследования Беловежского пруда в Можайском районе на западе Москвы человеческих тел обнаружено не было, заявляет столичная прокуратура.

В то же время московское управление Следственного комитета сообщает, что по этому факту проводится доследственная проверка. Ведомство уточнило, что, по предварительным данным, обнаружены тела двух людей, которые утонули, провалившись под лед весной.

Телеграм-канал SHOT писал, что тела в оранжевых костюмах обнаружил дайвер-любитель во время погружения. По предварительной информации, тела находились на глубине 4 м, уточнял канал.

Теги
Москва прокуратура Следственный комитет пруд
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