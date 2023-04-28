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Блогера Блиновскую привезли в Пресненский суд

Полицейские привезли Блогера Блиновскую в Пресненский суд для избрания меры пресечения

Блогера Блиновскую привезли в Пресненский суд
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Полицейские доставили блогера Елену Блиновскую в Пресненский суд в Москве. Она обвиняется в неуплате налогов на 918 млн руб. В суде ей собираются избрать меру пресечения.

Утром 28 апреля СК сообщил, что Блиновская признала свою вину «в полном объеме». В ведомстве добавили, что она раскаялась в содеянном.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. «Известия» со ссылкой на источник писала, Блиновская направилась в сторону белорусской границы после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту. В МВД рассказали, что при ней были билеты в Ташкент.

В отношении нее возбудили дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. По данным следствия, Блиновская разбила свой бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Ущерб государству оценивается в более чем 918 млн руб.

У блогера прошли обыски. На видео, опубликованном МВД, силовики зашли в дом блогера, рассматривали украшения и сумки в ее гардеробе.

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У Блиновской более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она запустила курс лекций и практических занятий по личностному росту «марафон желаний», а также тренинги по финансовому благополучию и отношениям. Ее муж Алексей Блиновский проходит по делу в качестве свидетеля.

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Елена Блиновская уголовное дело суд
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