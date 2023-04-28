Сергей Шойгу: США подстрекают другие страны к военному противоборству с Россией и Китаем

Шойгу заявил о провоцировании США других стран противостоять России и КНР

Сергей Шойгу (слева на первом плане) (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Западные страны во главе с США провоцируют другие государства к военному противостоянию с Россией и Китаем, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем», — сказал Шойгу.

По его словам, конфликт на Украине «подтверждает нацеленность Вашингтона и его союзников» на такой ход событий. Шойгу отметил, что Соединенные Штаты намерены нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить «монопольное положение в мире».

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем, они простираются от необходимости построить прочную систему трубопроводов до инноваций в космической сфере

