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Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР

Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожив до 50 боевиков. Об этом заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«При артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих», — сказал Астафьев.

Также Астафьев рассказал, что на соледаро-бахмутском российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружковка, а артиллерия обстреляла пункты временной дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово.

В ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 122-мм самоходную гаубицу 2С1, а в районе Марьинки два артиллерийских орудия противника: гаубицы Д-20 и Д-30. Также российские войска нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в Курахово, рассказал Астафьев.

Накануне Минобороны сообщило о «сосредоточенных ударах» по пунктам дислокации резервов ВСУ. При этом ведомство не назвало район ударов. Также накануне Минобороны сообщило, что российским войскам удалось взять под контроль еще четыре квартала Артемовска (украинское название — Бахмут) в северо-западной, западной и юго-западной частях города. Бои за этот населенный пункт продолжаются с лета прошлого года. 

Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ в ДНР
Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ в ДНР

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