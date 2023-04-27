В штате Висконсин грузовой поезд сошел с рельсов, несколько вагонов упали в Миссисипи

В США несколько вагонов грузового поезда упали в Миссисипи

Грузовой поезд сошел с рельсов в штате Висконсин, несколько вагонов упали в реку Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местного конгрессмена от партии республиканцев Деррика Ван Ордена.

Как свидетельствует видеосъемка очевидцев, с путей сошло около десяти вагонов, некоторые из них упали в Миссисипи. О том, что перевозил грузовой состав, неизвестно. Информации о пострадавших или о загрязнении реки нет.

В середине апреля с рельсов сошел состав в штате Мэн, поезд перевозил опасные вещества. Состав сошел с рельсов из-за размытия путей в районе озера Мусхед. Позже произошел пожар. По данным Canadian Pacific Railways, в результате возгорания пострадали только локомотив и вагоны с лесоматериалами, опасные вещества огонь не затронул.