Путин выступит перед членами Совета законодателей в Петербурге

Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Владимир Путин 28 апреля совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основными темами для обсуждения в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — сказали в пресс-службе. Кроме того, Путин обсудит «состояние межбюджетных отношений» и их использование в качестве инструмента «обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях».

Встреча пройдет в Таврическом дворце. Она приурочена ко Дню российского парламентаризма (он отмечается 27 апреля).

Путин выступал в Петербурге перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании 27 апреля 2022 года. Тогда президент заявил, что благодаря военной операции на Украине удалось предотвратить масштабный конфликт, который бы мог развернуться на территории России по чужим сценариям.