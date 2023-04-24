Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в ЛНР

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в городе Ровеньки, сообщили в МЧС ЛНР.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД [торговый дом] «Ровеньковская нефтебаза», — говорится в сообщении МЧС. В нем уточняется, что нападение было совершено ночью — в 2:59 (совпадает с мск).

После удара беспилотника на нефтебазе начался пожар. В ведомстве уточнили, что была угроза перекидывания огня на стоящие рядом резервуары, поэтому одновременно с тушением «производилось охлаждение рядом расположенных емкостей». Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников над городом на внешнем рейде. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Позже губернатор заявил, что во время атаки в 3:30 (совпадает с мск) один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам.