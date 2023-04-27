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Премьер Молдавии предупредил о штрафах за георгиевскую ленту 9 Мая

Премьер Молдавии Речан: граждан будут штрафовать за ношение георгиевских лент 9 Мая
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Власти Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты 9 Мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан, передает «Spitnik Молдова».

«Эти символы запрещены», — напомнил глава правительства. Сейчас полиция прорабатывает необходимый регламент, и населению сообщат, каким образом будут «документировать» и наказывать тех, кто не соблюдает закон. Соответствующие инструкции создаются и для сотрудников правоохранительных органов, уточнил премьер.

В апреле 2022 года в Молдавии был принят закон, запрещающий ношение георгиевских лент в публичных местах. Позже парламентарии от Социалистической партии Адриан Лебединский и Григоре Новак обратились по этому поводу в Конституционный суд. Инстанция признала положение о запрете георгиевской ленты конституционным только в случае, если оно применимо «к фактам совершения или в целях оправдания действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности». Речан назвал это решение суда противоречивым.

За нарушение запрета на ношение георгиевской ленты для физических лиц по закону предусмотрен штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20,5 тыс. до 41 тыс. руб.) или 30–60 часов общественных работ, а для юридических лиц — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (41–81,9 тыс. руб.).

Президент Молдавии Майя Санду объясняла, что георгиевская лента олицетворяет российскую спецоперацию на Украине. Использование символа в этом контексте она назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

В российском МИДе заявили, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».

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