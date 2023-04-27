В Башкирии рассмотрят дело об уничтожении лекарств на 31 млн руб.

В суд Уфы передали дело о халатности и уничтожении лекарств на 31 млн руб.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Башкирии бывшая глава отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения республиканского минздрава предстанет перед судом по делу об уничтожении лекарств на сумму 31 млн руб., дело рассмотрит Кировский районный суд Уфы. Об этом сообщила прокуратура республики.

Дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), максимальное наказание по ней — арест на срок до шести месяцев. NewsBash уточняет, что дело заведено против Светланы Хусаиновой.

По версии следствия, с февраля 2020-го по июнь 2021 года Хусаинова не выполняла свои обязанности по распределению препаратов по медицинским пунктам. В результате многие лекарственные средства были списаны и уничтожены из-за истечения сроков годности. Ущерб оценивается в 31 млн руб. По данным СК, вину фигурантка не признала.

Препараты предназначались для льготного обеспечения граждан, онкобольных, пациентов, страдающих почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и иными заболеваниями.

UFA1.ru в 2020 году писало, что минздрав Башкирии в пандемию закупил несколько препаратов, которые выдаются пациентам бесплатно за счет бюджета. Однако, как заявил источник издания, на момент приобретения препарат уже имелся на складе и в его покупке не было надобности.