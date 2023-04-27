Синоптики предупредили о грозах в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве и Подмосковье 27–28 апреля возможна гроза, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем, что и сегодня, и завтра, поскольку атмосфера будет неустойчивой, будет развиваться к вечеру кучевая облачность, которая и станет поводом для грозовой деятельности, когда разнозаряженные облака, между ними происходит грозовой разряд. И сегодня, и завтра возможно развитие грозовой облачности в Подмосковье или, может, даже в Москве», — сказала она.

Как правило, грозовая деятельность развивается на холодном атмосферном фронте, пояснила синоптик. И сейчас, когда эти фронты будут пересекать столичный регион, между кучевыми облаками будут происходить грозовые разряды, уточнила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил, что в центральной России сегодня ожидаются «локальные, мозаичные» грозы. «[В Москве] во второй половине дня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, прогремят первые весенние грозы», — сказал он в эфире «Соловьев Live».