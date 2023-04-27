Туроператор: на Кубе задержали рейс в Москву с российскими туристами из-за закрытия полосы

На Кубе задержали рейс с российскими туристами из-за канадского самолета

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро — Москва, с российскими туристами на борту задержан на Кубе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила РБК гендиректор туроператора Pegas Touristic Анна Подгорная.

По ее словам, на данный момент борт канадской авиакомпании Sunwing, который совершил в Варадеро аварийную посадку, отбуксирован, ВПП освобождена.

Рейс N4-3502 Варадеро — Москва должен был вылететь в ночь на 27 апреля в 22:00 мск. Туристы рассказали «РИА Новости», что его отложили ориентировочно до 3:00 по кубинскому времени (10:00 мск).

Как передает CubaDebate, канадский самолет Sunwing 307, вылетевший из кубинского аэропорта Санта-Клара в Монреаль, экстренно сел в аэропорту Варадеро. «После взлета у воздушного судна возникли проблемы с левым шасси. Самолет выполнял маневры над провинцией Матансас, пока ему не удалось совершить посадку», — сообщил журналист Лазаро Мануэль Алонсо.

Журналист телеканала TVYumurí уточнил, что на борту канадского самолета было 190 пассажиров.