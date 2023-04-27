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Президент Мексики опроверг сообщения о тяжелой болезни

Президент Мексики Лопес Обрадор опроверг заявления о тяжелой болезни после третьего COVID

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснил ухудшение своего состояния на встрече в штате Юкатан 23 апреля осложнениями, связанными с заражением коронавирусом, и опроверг слухи о проблемах с сердцем. Об этом он рассказал с опубликованном в Twitter видео.

«Мое кровяное давление было понижено, и, находясь на совещании, оценивающем [проект поезда майя], я заснул. <...> Врачи прибыли немедленно и осмотрели меня, я не терял сознание, у меня была такая ситуация преходящего обморока», — сказал президент (цитата по El Universal).

Лопес Обрадор заявил, что сейчас у него все хорошо и он продолжает писать речи в преддверии предстоящих мероприятий. При этом глава государства не уточнил, когда планирует возобновить официальную деятельность. Ранее глава мексиканского МВД Адан Аугусто Лопес Эрнандес предположил, что президент вернется к своим обязанностям «до выходных».

23 апреля 69-летний мексиканский президент почувствовал себя плохо во время мероприятия в штате Юкатан. После этого он написал в Twitter, что в третий раз заболел коронавирусом. «Мое сердце работает на 100%, и поскольку мне пришлось приостановить тур, я нахожусь в Мехико <...>. Я поберегу себя несколько дней», — уточнил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, добавив, что утренние мероприятия вместо него проведет министр внутренних дел.

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