Антонов назвал число россиян в тюрьмах США

В американских тюрьмах, по некоторым данным, содержатся более сотни российских граждан, заявил посол России в США Анатолий Антонов журналистам.

По словам дипломата, большинство уголовных дел против россиян в США политически мотивированы. «Я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Антонов заверил, что посольство продолжит практику посещения российских граждан в американских тюрьмах.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в Штатах в заключении находятся около 60 россиян. Он утверждал, что «в большинстве случаев обвинения очень сомнительные».