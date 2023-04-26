WhatsApp позволил вести переписку с нескольких телефонов

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WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) добавил новую функцию: теперь один аккаунт можно использовать на нескольких телефонах одновременно, по аналогии с ранее введенной возможностью заходить в приложение с нескольких устройств. К аккаунту можно будет привязать до четырех телефонов.

«Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта», — объясняют разработчики.

Кроме того, мессенджер внедряет альтернативный способ привязки дополнительных устройств: вместо сканирования QR-кода нужно будет ввести свой номер телефона в веб-версии WhatsApp и привязать устройство с помощью одноразового кода, который придет в сообщении.

Обновления станут доступны для пользователей всего мира «в ближайшие недели», говорится в сообщении.

В январе в мессенджере появилась функция отправки сообщений самому себе.