Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид»

Video

Под Киевом упал не солнечный зонд RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), принадлежащий NASA, а болид. К такому выводу пришли опрошенные РБК эксперты.

«Не могу сказать, что это спутник упал. Это хороший болид. Спутник такую скорость не мог развить при падении. Это следы космического тела, это были километры в секунду», — заявил член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

По его словам, при управляемом сходе спутника с орбиты его, как правило, отправляют в Тихий океан. В большинстве случаев спутники сгорают в атмосфере, и, если они не слишком большие, не представляют никакой угрозы, добавил Гроховский.

Физик, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов рассказал РБК, что когда падали очень крупные объекты, то их направляли в безопасное место. «Вероятность того, что это куда-то упадет и кого-нибудь заденет, очень мала. Таких случаев не было ни одного», — отметил он.

С тем, что, вероятнее всего, под Киевом упал болид, также согласился научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он напомнил, что болид — это «явление, когда в атмосферу влетает какое-то небесное тело, достаточно крупное для того, чтобы дать яркую вспышку, ярче, чем Венера». «И, как правило, это свидетельствует о том, что от тела может остаться какой-нибудь кусочек, долететь до Земли. И дальше его можно найти, это уже будет метеорит. Метеорит — это то, что нашли. Когда эта штука летит, она называется болид, явление сгорания в атмосфере», — рассказал он в разговоре с РБК.

Киевская областная администрация вечером 19 апреля сообщила, что в небе над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие.

Изначально глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что вспышка в небе над Киевом — результат работы ПВО Украины. Позднее он удалил пост. В киевской областной администрации заявили, что причиной вспышки стало падение спутника NASA.

В NASA назвали недостоверными сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом. Аппарат все еще остается на орбите, заявили тогда в пресс-службе. Позднее «РИА Новости» со ссылкой на сайт spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования ВС США, сообщило, что солнечный зонд RHESSI сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере.

Глава Киевской областной администрации Сергей Попко признал, что вспышка над Киевом не была вызвана спутником NASA. По его словам, эту информацию власти обнародовали, чтобы «успокоить жителей Киева». «После официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию — это не был их спутник», — подчеркнул он.