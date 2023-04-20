Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Юристы рассказали о сложностях при согласовании сделок с иностранцами Финансы, 00:00
При взрыве в Белгороде пострадали два человека Общество, 20 апр, 23:59
Минобороны объяснило взрыв в Белгороде падением бомбы с самолета Политика, 20 апр, 23:58
Видео момента взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:40
Жителей поврежденных после взрыва в Белгороде домов разместят в гостинице Общество, 20 апр, 23:36
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 20 апр, 23:20
Фото с места взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:13
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид» Политика, 20 апр, 23:11
Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал Финансы, 20 апр, 23:01
Воронка на месте взрыва в Белгороде. Видео Общество, 20 апр, 22:58
Губернатор сообщил об огромной воронке после взрыва в Белгороде Политика, 20 апр, 22:50
Жители Белгорода сообщили о взрыве в городе Общество, 20 апр, 22:47
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 20 апр, 22:45
Грузинский банк пригрозил закрыть счета из-за санкций против России Финансы, 20 апр, 22:26
Политика ,  
0 

Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид»

Член комитета РАН Виктор Гроховский: вспышку над Киевом вызвал крупный болид, а не спутник

Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид»
Video

Под Киевом упал не солнечный зонд RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), принадлежащий NASA, а болид. К такому выводу пришли опрошенные РБК эксперты.

«Не могу сказать, что это спутник упал. Это хороший болид. Спутник такую скорость не мог развить при падении. Это следы космического тела, это были километры в секунду», — заявил член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

По его словам, при управляемом сходе спутника с орбиты его, как правило, отправляют в Тихий океан. В большинстве случаев спутники сгорают в атмосфере, и, если они не слишком большие, не представляют никакой угрозы, добавил Гроховский.

Физик, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов рассказал РБК, что когда падали очень крупные объекты, то их направляли в безопасное место. «Вероятность того, что это куда-то упадет и кого-нибудь заденет, очень мала. Таких случаев не было ни одного», — отметил он.

С тем, что, вероятнее всего, под Киевом упал болид, также согласился научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он напомнил, что болид — это «явление, когда в атмосферу влетает какое-то небесное тело, достаточно крупное для того, чтобы дать яркую вспышку, ярче, чем Венера». «И, как правило, это свидетельствует о том, что от тела может остаться какой-нибудь кусочек, долететь до Земли. И дальше его можно найти, это уже будет метеорит. Метеорит — это то, что нашли. Когда эта штука летит, она называется болид, явление сгорания в атмосфере», — рассказал он в разговоре с РБК.

Читайте на РБК Pro
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции

Киевская областная администрация вечером 19 апреля сообщила, что в небе над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие.

Изначально глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил, что вспышка в небе над Киевом — результат работы ПВО Украины. Позднее он удалил пост. В киевской областной администрации заявили, что причиной вспышки стало падение спутника NASA.

В NASA назвали недостоверными сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом. Аппарат все еще остается на орбите, заявили тогда в пресс-службе. Позднее «РИА Новости» со ссылкой на сайт spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования ВС США, сообщило, что солнечный зонд RHESSI сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере.

Глава Киевской областной администрации Сергей Попко признал, что вспышка над Киевом не была вызвана спутником NASA. По его словам, эту информацию власти обнародовали, чтобы «успокоить жителей Киева». «После официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию — это не был их спутник», — подчеркнул он.

Теги
NASA спутник болид Киев новости
Материалы по теме
Вспышка над Киевом, которую приняли за упавший спутник NASA. Видео
Общество
На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter