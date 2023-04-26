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Глава загоревшегося на Кипре центра сообщила о дежурившей у здания машине

Директор российского центра на Кипре Радченко: у здания несколько дней дежурил минивэн

Глава загоревшегося на Кипре центра сообщила о дежурившей у здания машине
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Возле здания Российского центра науки и культуры на Кипре в течение нескольких дней до пожара дежурил белый минивэн, заявила директор центра Алина Радченко со ссылкой на очевидцев в эфире «Россия 24». По ее словам, во время ЧП автомобиль скрылся.

«Но это пока только сбор свидетельских показаний», — подчеркнула она.

Радченко отметила, что в последнее время центр вел активную «пророссийскую деятельность», что вызывало недовольство «проукраинской общественности». «Я думаю, это ответ на нашу жесткую позицию», — предположила руководитель центра.

26 апреля в здание центра бросили коктейль Молотова, произошло два сильных хлопка, начался пожар. По словам директора центра, мишенью злоумышленников стала стена, на которой изображен российский флаг.

Из центра эвакуировали людей, полиция оцепила место происшествия.

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Как пишет The Cyprus Times, в здании проходил ремонт. Возгорание локализовали, сообщил глава пожарной службы Андреа Кетти.

Радченко отметила большой ущерб от пожара: сгорели стена, крыша, материалы. «Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — уточнила она.

В российском посольстве на Кипре сообщили, что жертв в результате пожара нет, а причины возгорания выясняются. Кетти заверил, что полиция, а при необходимости и другие службы проведут расследование.

Теги
Кипр Никосия пожары культурный центр
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