На Кипре в здание российского центра бросили коктейль Молотова

На Кипре в здание российского центра науки и культуры бросили коктейль Молотова

В здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили коктейли Молотова, после чего оно загорелось. Людей эвакуировали из здания, ущерб от пожара большой, рассказала глава центра

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На Кипре в Никосии в здание Российского центра науки и культуры бросили коктейль Молотова. Здание загорелось, сообщил представитель центра.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша <...> По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова», — сказала ТАСС руководитель центра Алина Радченко.

По ее словам, из здания эвакуировали людей, полиция оцепила место происшествия, пожарные ликвидируют возгорание.

Представитель пожарной службы Андреа Кетти сообщил, что пожар удалось локализовать, был обеспечен доступ на крышу здания для полного тушения. Кроме того, пожарные проверяют здание, чтобы исключить, что кто-то из людей остался в помещениях.

Директор центра отметила, что ущерб от пожара большой — сгорела вся стена, крыша, материалы. «Выбрана такая точка, где все офисные помещения», — сказала Радченко (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что помещения пока не проверяли, но, вероятно, они не пострадали. О значительном ущербе зданию также говорил и Кетти.

В российском посольстве на Кипре сообщили, что жертв в результате пожара в культурном центре нет, причины выясняются. «Причины возгорания будут расследоваться в сотрудничестве с полицией и при необходимости другими государственными службами», — написал Андреа Кетти в Twitter.

РБК обратился за комментарием в Российский центр науки и культуры, направил запрос в полицию Кипра.

Российский центр науки и культуры в Никосии был открыт в 1978 году и является одним из зарубежных представительств Россотрудничества. В его задачи входит развитие двустороннего культурного, гуманитарного и научно-технического сотрудничества с Кипром, а также продвижение российской культуры и популяризация русского языка.