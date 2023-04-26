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В мэрии оценили прогресс отделочных работ на станции метро «Пыхтино»

Монтаж каркасов для световых конструкций на станции метро &laquo;Пыхтино&raquo;
Монтаж каркасов для световых конструкций на станции метро «Пыхтино» (Фото: mos.ru)

В Новой Москве продолжаются отделочные работы на станции метро «Пыхтино», которая войдет в состав нового участка Солнцевской линии. Так, на потолке над платформой уже установлены каркасы девяти из десяти светильников, выполненных в стиле самолетных турбин. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что облицовка стен платформенного участка готова более чем на треть, а укладка пола гранитом — на 90%. Продолжается и отделка вестибюля станции.

Станция «Пыхтино» откроется до конца 2023 года в составе участка из двух станций — второй станет «Аэропорт Внуково», первая в России станция метро на территории воздушной гавани. Соответственно, дизайн обеих станций будет отсылать к теме авиации. Согласно проекту, «Пыхтино» станет полуподземной станцией — второй такой в столичном метрополитене после «Мичуринского проспекта».

Одна из стен платформенного зала «Пыхтино» будет глухой, другая же — с панорамными окнами и видом на долину реки Ликовы. По словам Бочкарева, в данный момент строители монтируют металлоконструкции для установки там стеклопакетов. Крыша же строящейся станции будет функциональной — ранее столичные власти рассказывали о планах оборудовать на ней зону отдыха для пассажиров и работников метрополитена в виде сквера со скамейками и клумбами.

Теги
Московский метрополитен Внуково Андрей Бочкарев Москва дизайн
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