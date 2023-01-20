Над станцией метро «Пыхтино» в Москве появится зона отдыха

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:39
Путин поговорил по телефону с Токаевым Политика, 12:38
Кремль предсказал Киеву «последствия со знаком минус» от западных танков Политика, 12:31
В Госдуме покажут фильм о Чебурашке, которому надо найти свое имя и дом Общество, 12:29
Уехавший в США бывший зять главы ОКР ответил на слова о малиновом фраппе Спорт, 12:27
В Тюмени создадут новые защитные сооружения гражданской обороны Политика, 12:24
Валиева и Загитова будут капитанами команд на Кубке «Первого канала» Спорт, 12:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Россия и Пакистан достигли «концептуальных договоренностей» о нефти Бизнес, 12:21
Прокурор запросил 8,5 лет за хищение акций крупнейшей нефтебазы Крыма Бизнес, 12:18
Nexo выплатит американским регуляторам штрафы на $45 млн Крипто, 12:18
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 12:17
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году Pro, 12:17
Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега сыграла в «Крик 6». Трейлер Life, 12:15
Встреча легенд. Чем запомнился матч Месси против Роналду Спорт, 12:14
Город ,  
0 

Над станцией метро «Пыхтино» в Москве появится зона отдыха

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

На крыше строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро появится общественное пространство. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что над платформенным участком будет создана зона отдыха как для пассажиров и работников метрополитена, так и для местных жителей.

«Пыхтино», будучи предпоследней станцией перспективного продолжения Солнцевской ветки (перед «Внуково»), расположена вдоль Боровского шоссе рядом с одноименной деревней и ЖК «Солнцевский парк». Это станция мелкого заложения и с одним наземным вестибюлем, а из-за сложного рельефа местности у нее разные путевые стены: одна из них предусмотрена с панорамным остеклением. Поезда будут «выныривать» здесь на поверхность и уходить на метромост через реку Ликова, который станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого.

Проект общественного пространства на крыше платформенного участка призван вписаться в этот живописный ландшафт. Андрей Бочкарев сообщил, что площадка будет расположена над платформой на уровне земли, территория будет выложена гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, а вокруг пяти вентиляционных киосков на поверхности будут разбиты клумбы и установлены скамейки. Вице-мэр добавил, что посетители смогут попасть сюда, обойдя наземный вестибюль станции, а еще один выход в это пространство предусмотрен из здания отдыха локомотивных бригад, у которого и заканчивается площадка.

Из необычной зоны отдыха будет открываться вид на долину реки Ликова и прилегающие природные ландшафты. Вдоль реки предусмотрено создание прогулочной зоны, и от «крыши» станции «Пыхтино» к ней будут вести удобные лестничные спуски и сеть из тропинок. Об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций метро. Он напомнил и про панорамный прозрачный витраж одной из стен «Пытхино», благодаря которому панорамный вид окружающих пейзажей будет открываться и с самой станции.

«Пыхтино» является первой после уже действующей «Рассказовки» остановкой Калининско-Солнцевской линии на участке ее продления в Новой Москве. Общая протяженность добавленных путей должна составить 5 км. Второй после «Пыхтино» и конечной остановкой «желтой» ветки станет станция «Внуково» — она будет полностью наземной, расположится на территории паркингов аэропорта и станет первой в России станцией метро непосредственно на территории воздушной гавани. Ранее в Стройкомплексе столицы сообщали, что строительство обеих станций планируют завершить в 2023 году.

Теги
Андрей Бочкарев Московский метрополитен Внуково
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter