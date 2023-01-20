Над станцией метро «Пыхтино» в Москве появится зона отдыха

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

На крыше строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро появится общественное пространство. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что над платформенным участком будет создана зона отдыха как для пассажиров и работников метрополитена, так и для местных жителей.

«Пыхтино», будучи предпоследней станцией перспективного продолжения Солнцевской ветки (перед «Внуково»), расположена вдоль Боровского шоссе рядом с одноименной деревней и ЖК «Солнцевский парк». Это станция мелкого заложения и с одним наземным вестибюлем, а из-за сложного рельефа местности у нее разные путевые стены: одна из них предусмотрена с панорамным остеклением. Поезда будут «выныривать» здесь на поверхность и уходить на метромост через реку Ликова, который станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого.

Проект общественного пространства на крыше платформенного участка призван вписаться в этот живописный ландшафт. Андрей Бочкарев сообщил, что площадка будет расположена над платформой на уровне земли, территория будет выложена гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, а вокруг пяти вентиляционных киосков на поверхности будут разбиты клумбы и установлены скамейки. Вице-мэр добавил, что посетители смогут попасть сюда, обойдя наземный вестибюль станции, а еще один выход в это пространство предусмотрен из здания отдыха локомотивных бригад, у которого и заканчивается площадка.

Из необычной зоны отдыха будет открываться вид на долину реки Ликова и прилегающие природные ландшафты. Вдоль реки предусмотрено создание прогулочной зоны, и от «крыши» станции «Пыхтино» к ней будут вести удобные лестничные спуски и сеть из тропинок. Об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций метро. Он напомнил и про панорамный прозрачный витраж одной из стен «Пытхино», благодаря которому панорамный вид окружающих пейзажей будет открываться и с самой станции.

«Пыхтино» является первой после уже действующей «Рассказовки» остановкой Калининско-Солнцевской линии на участке ее продления в Новой Москве. Общая протяженность добавленных путей должна составить 5 км. Второй после «Пыхтино» и конечной остановкой «желтой» ветки станет станция «Внуково» — она будет полностью наземной, расположится на территории паркингов аэропорта и станет первой в России станцией метро непосредственно на территории воздушной гавани. Ранее в Стройкомплексе столицы сообщали, что строительство обеих станций планируют завершить в 2023 году.