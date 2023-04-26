В Подмосковье упал игрушечный дрон

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В подмосковной деревне Новосидориха упал дрон, сообщил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

«По информации полиции, квадрокоптер не несет никакой угрозы, он не является военным. Говоря простым языком, это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый», — объяснил чиновник.

По информации телеграм-канала SHOT, в Подмосковье вечером 25 апреля упали два дрона: один из них — возле дома жителя деревни Новосидориха, а второй — в деревне Обухово в Раменском городском округе.

SHOT уточняет, что модель дрона, приземлившегося в Новосидорихе, пока не установлена, опознавательных знаков на нем не было. Его длина составляет около 20 см.

Упавший в Обухово коптер — это SJRC F11 с камерой. Взрывчатки, по данным канала, на нем не нашли.