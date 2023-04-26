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Шведская ракета случайно упала в Норвегии

Исследовательская ракета Швеции незапланированно упала в Норвегии

Исследовательская ракета, запущенная Швецией с космодрома Эсрейндж, неожиданно упала в Норвегии. Об этом сообщила Шведская космическая корпорация.

«Ракета прошла по траектории немного длиннее и западнее, чем было запланировано, и после завершения полета упала на 15 км вглубь Норвегии», — говорится в сообщении корпорации.

Устройство поднялось на высоту 250 км, где проводились эксперименты по микрогравитации в условиях невесомости. Ракета и ее полезный груз упали на высоте около 1000 м в горном массиве примерно в 40 км к северо-западу от запланированного места посадки, утверждает организация. «Ведутся работы по извлечению полезного груза. Начато расследование для выявления технических подробностей, лежащих в основе нештатной траектории полета», — уточнили в Шведской космической корпорации.

В министерстве иностранных дел Норвегии заявили NRK, что власти очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской границе. «Падение такой ракеты — весьма серьезное происшествие, которое может нанести большой ущерб. Когда происходит подобное нарушение границы, важно, чтобы виновные немедленно проинформировали соответствующие норвежские власти», — заявила пресс-секретарь ведомства Рагнхильд Холанд Сименстад.

Она уточнила, что властям Норвегии ничего неизвестно о том, был ли нанесен какой-либо ущерб окрестностям, где приземлилась ракета. «Обломки таких ракет могут быть загрязнены топливом или другими токсичными материалами. Поэтому важно, чтобы посторонние лица не приближались к месту крушения», — подчеркнули в МИД Норвегии.

Глава космического центра Эсрейндж, откуда проводился запуск, сообщила, что норвежскую сторону уведомили об инциденте. Леннарт Поромаа добавила, что у ракеты 300-килограммовый полезный груз, который упал в Норвегии. 

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