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Директор назвал тяжелым состояние исполнительницы «Я у твоих ног»

Директор Наталии Власовой: певица в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Наталия Власова
Наталия Власова (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Состояние певицы Наталии Власовой стабильно тяжелое, сообщил РБК ее PR-директор Андрей Карпов.

«Хороших новостей нет. Состояние стабильно тяжелее. В реанимации», — сказал он.

В беседе с «Пятым каналом» Карпов рассказал, что ей стало плохо на корпоративе в Москва-Сити в ночь на 24 апреля. Ей вызвали скорую помощь и забрали в больницу. По словам Карпова, ночью певице сделали операцию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Источник Starhit сообщил, что певице поставили диагноз ишемия и провели операцию на сердце.

В марте машину Власовой обстреляли, певица обнаружила пять следов от пуль после возвращения в Москву из Иваново. В начале декабря она заметила на своем внедорожнике, стоявшем на парковке возле ее дома, вмятины и царапины.

Власовой 44 года. В 1999 и 2000 годах она получила «Золотой Граммофон» за песню «Я у твоих ног». Власова также записала песни «На тебя обиделась», «Колкими фразами», «Мы влюбленные» (вместе с Владимиром Пресняковым-младшим»), «Не беда разлука», «Знай» и другие.

Теги
певица новости Операция шоу-бизнес
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