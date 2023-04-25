Директор назвал тяжелым состояние исполнительницы «Я у твоих ног»

Наталия Власова (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Состояние певицы Наталии Власовой стабильно тяжелое, сообщил РБК ее PR-директор Андрей Карпов.

«Хороших новостей нет. Состояние стабильно тяжелее. В реанимации», — сказал он.

В беседе с «Пятым каналом» Карпов рассказал, что ей стало плохо на корпоративе в Москва-Сити в ночь на 24 апреля. Ей вызвали скорую помощь и забрали в больницу. По словам Карпова, ночью певице сделали операцию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Источник Starhit сообщил, что певице поставили диагноз ишемия и провели операцию на сердце.

В марте машину Власовой обстреляли, певица обнаружила пять следов от пуль после возвращения в Москву из Иваново. В начале декабря она заметила на своем внедорожнике, стоявшем на парковке возле ее дома, вмятины и царапины.

Власовой 44 года. В 1999 и 2000 годах она получила «Золотой Граммофон» за песню «Я у твоих ног». Власова также записала песни «На тебя обиделась», «Колкими фразами», «Мы влюбленные» (вместе с Владимиром Пресняковым-младшим»), «Не беда разлука», «Знай» и другие.