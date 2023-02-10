В России предложили освободить от ответственности «белых хакеров»

С начала военной операции на Украине фиксируются беспрецедентные кибератаки на российскую ИT-инфраструктуру, заявил Хинштейн. Нужно не только защищать ее, но и проводить контратаки, считает он: «Это тоже война»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Госдуме прорабатывают вопрос о возможности законодательных изменений, которые позволят освободить от ответственности хакеров, работающих в интересах России, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Здесь также необходимо подумать о законодательном закреплении прав «белых» хакеров. Мы понимаем, что сейчас эта работа не совсем легальна, но если она идет в интересах государства, то следует предусмотреть освобождение от ответственности», — написал он.

С начала военной операции на Украине, по словам депутата, фиксируются беспрецедентные кибератаки на российскую ИT-инфраструктуру: государственные сайты, сервисы госуслуг, а также компании из «цифрового контура».

Российские ресурсы сейчас только защищаются, а контратаки не проводятся, говорит Хинштейн. Он сравнил это с тем, как военные ложатся в окопы и ждут окончания атаки. «Хотя, конечно, самое эффективное — это отражение этих атак, противодействие», — сказал депутат на выездном заседании думского комитета, передает корреспондент РБК.

«Образно говоря, когда идут боевые действия и военнослужащий стреляет в ответ, он не несет ответственности за убийство. Такая же ситуация должна быть здесь. Это тоже война», — добавил Хинштейн.

Отдельно он анонсировал поддержку государством так называемых этичных, «белых» хакеров. Так, за выявленные на «Госуслугах» уязвимости можно будет получить до 1 млн руб. от «Ростелекома» (оператор государственного портала), сообщил депутат.

Российский уголовный кодекс предусматривает наказание за хакерскую деятельность. Так, статья 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации) предусматривает штрафы и/или лишение свободы, в зависимости от тяжести совершенного преступления, сроком до семи лет. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК) также грозит штрафами и лишением свободы до семи лет.