Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет

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В Турции успешно совершил свой первый полет истребитель пятого поколения Hürjet. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

«Наш первый отечественный и национальный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet успешно выполнил свой первый полет», — написал Эрдоган.

В Турции сообщили о работе над истребителем пятого поколения в октябре 2022 года. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир утверждал, что самолет превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский истребитель F-35.

В 2018 году США запретили продажу Турции F-35 из-за того, что Анкара закупала у России зенитные ракетные комплексы С-400. После этого президент России Владимир Путин осудил попытки давления на Турцию из-за покупки российских комплексов. Он заявил, что никакая страна не имеет права «ограничивать инициативу независимой страны на приобретение крайне чувствительной с точки зрения обеспечения собственной безопасности продукции, если она готова к такому приобретению».