В Турции сообщили о работе над истребителем пятого поколения

Турция работает над созданием истребителя пятого поколения, заявил гендиректор аэрокосмической компании (TUSAŞ) Темель Котиль, передает Yeni Akit.

«Мы создаем национальный истребитель, истребитель пятого поколения. У американцев есть два самолета — F-22, F-35. У русских есть самолет Су-57. У китайцев также есть самолет J-20. А у турков будет турецкий истребитель Milli Muharip. Это истребитель пятого поколения», — сказал он.

В мае глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что новейший турецкий истребитель совершит первый полет в 2023 году. Он утверждал, что самолет превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский F-35.

В 2018 году США исключили Турцию из программы по совместному производству истребителей F-35 и обучению турецких пилотов. Кроме этого, Вашингтон одобрил запрет на продажу Турции истребителей и ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира.



Причиной разногласий между странами стала сделка Анкары с Москвой по закупке российских систем С-400. Поставки компонентов российских систем стартовали летом 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести взамен американские комплексы Patriot, однако Анкара не пошла на уступки.

В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Эрдоган оценил сделку с Россией словами «оно того стоило» и указал на право Анкары укреплять собственную обороноспособность по своему усмотрению.