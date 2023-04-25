Власти Запорожской области сообщили о погибшем при обстреле Токмака

Владимир Рогов: один человек погиб, четверо пострадали при обстреле Токмака из HIMARS

РСЗО HIMARS (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В результате утреннего обстрела Токмака из РСЗО HIMARS один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, по городу выпустили шесть ракет. Четыре из них сбила ПВО, а две упали на севере города.

До этого Рогов сообщал о двух пострадавших. По его словам, серьезные повреждения получила АЗС на въезде в Токмак. Были повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя — столицы региона в составе России (Запорожье контролируют украинские войска).