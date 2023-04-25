Владимир Рогов: при обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле Токмака в Запорожской области

Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области, два человека пострадали, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«В результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей», — написал Рогов.

По его мнению, обстрел велся из РСЗО HIMARS, предположительно, было выпущено два пакета управляемых снарядов.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя — столицы Запорожской области.

Последний раз Токмак попадал под обстрел 11 апреля. По словам Рогова, был нанесен удар по жилому дому, в результате обстрела два человека получили ранения. Никаких военных объектов рядом нет, уточнил он.