В здании Российской академии адвокатуры произошел пожар

МЧС: возгорание на площади 15 кв. м произошло в здании Российской академии адвокатуры

В одном из зданий в Таганском районе Москвы произошел пожар. Как сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС, возгорание зафиксировали по адресу: Малый Полуярославский переулок, д. 3/5, стр. 1.

В этом здании располагается в том числе Российская академия адвокатуры и нотариата. О том, что пожар был именно в этом учебном заведении, сообщали телеграм-каналы Baza и Shot.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в помещении на четвертом этаже на площади около 15 кв. м», — сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:58, ликвидировали его в 12:19. Пострадавших нет.