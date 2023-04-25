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Как дрон наблюдает за торфяным пожаром в Костромской области. Видео
Появились кадры с летающего над торфяным пожаром в Костромской области беспилотника
В Парфеньевском районе в Костромской области из-за сухой погоды и сильного ветра загорелись более 45 га торфяников, сообщило МЧС по области.
Пожары тушат более 100 человек и 45 единиц техники. К тушению привлекли беспилотники, которые «помогают координировать действия и своевременно передислоцировать группировку пожарных и техники, а также оценить угрозу населенным пунктам», сообщили в ведомстве. О том, что спасатели будут привлекать беспилотники, ранее сообщало МЧС.