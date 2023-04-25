Орешкин назвал сложность с возвращением ушедших компаний в Россию

Максим Орешкин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Если Запад решит восстановить экономическое сотрудничество, Россия будет смотреть на это «с большим вопросом», так как нишу ушедших зарубежных компаний и брендов уже заняли отечественные, заявил помощник российского президента Максим Орешкин во время своего выступления на марафоне «Знание».

«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, нужно будет смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем», — сказал чиновник.

Он обратил внимание, что, несмотря на официальные заявления об уходе с российского рынка, западные компании «со всех сторон пытаются свое оборудование, свои продукты ввезти в Россию».

Также Орешкин рассказал, что один западный бренд водки решил вернуться в Россию (какой, он не уточнил). «Отдельный вопрос, стоит ли нам их пускать обратно, потому что, потеряв место, они освободили место российскому бизнесу, российским компаниям, которые сейчас начинают набирать обороты», — объяснил он.

С начала российской военной операции на Украине и последующих жестких санкций Запада Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7, посчитали в начале 2023 года экономисты из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймон Эвенетт. По их данным, из России ушло менее 18% дочерних фирм из США, 15% — из Японии и только 8,3% — из Евросоюза. Из тех, кто остался в стране, 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% — из США.

Орешкин в своем выступлении сравнил текущее состояние российской и европейской экономики. Изменения на российском рынке, который снизил объемы торговли с Европой и увеличил их же с Китаем, Индией и Турцией, носят долгосрочный позитивный характер, потому что теперь российская внешняя торговля ориентируется на те рынки, где рост экономик выше, у которых есть перспектива, отметил он.

Рынок Европы же с точки зрения глобальной экономики, по его мнению, — это умирающая ее часть с низкими темпами экономического роста и потерей конкурентоспособности. Орешкин объяснил это отказом Европы от поставок энергоносителей из России и дешевых конкурентных товаров из Китая, на чем долгое время и базировалась экономика региона.

«Если посмотреть на уровни деловой уверенности, в России сейчас они на рекордно максимальных уровнях, потому что большое количество заказов, большое количество задач, которые нужно решить, нового спроса, то в Европе ситуация кардинально другая. Там рекордные минимумы, низкие значения и сокращение активности в промышленности», — добавил помощник президента.