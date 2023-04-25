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Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России
Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России. Ранее Кишинев выслал российского дипломата после отказа во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову
Лилиан Дарий
Лилиан Дарий (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в МИД России, передает корреспондент РБК. 19 апреля Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Молдавский посол в здании МИДа пробыл недолго. Он вскоре вышел. Собравшимся журналистам Дарий заявил, что встреча «прошла конструктивно».

В российском МИДе сообщили, что выразили молдавскому посту решительный протест.

Еще двое сотрудников были лишены специального допуска в аэропорт, заявлял пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару. Минниханову отказали во въезде в Молдавию 17 апреля, он был объявлен нежелательным лицом в стране. Минниханов направлялся в Гагаузскую автономию, чтобы поддержать кандидата на пост башкана Гагаузии Виктора Петрова на выборах 30 апреля.

Посол России в Молдавии Олег Васнецов после посещения МИД Молдавии и получения соответствующей ноты назвал высылку российского дипломата недружественным шагом. По его словам, власти Молдавии не объяснили причин отказа во въезде в страну Минниханову и высылки российского дипломата.

«Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече. По необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдовы лиц, приглашенных на конгресс народной дипломатии. Мы услышали разные словосочетания в адрес этой делегации, в адрес сотрудников посольства, я бы сказал, нелицеприятные. Мы попросили дать разъяснения, в чем заключалось неподобающее поведение наших сотрудников. Внятного ответа мы не получили, ждем ответа на эти и другие вопросы. Эти действия мы рассматриваем как недружественные шаги по отношению к нашей стране», — заявил Васнецов (цитата по ТАСС).

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В субботу, 22 апреля, лидер правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу заявил, что посла России в будущем могут очень часто вызывать в МИД, назвав решение о высылке российского дипломата адекватной реакцией Кишинева.

«Наша реакция была адекватной. Господин посол должен понять одну вещь: если такое поведение будет продолжаться, он очень часто будет ходить в МИД, это является цивилизованной процедурой — вызвать представителя государства и сообщить, что красная черта пройдена, закон был нарушен», — сказал Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

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Молдавия высылка дипломатов МИД
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