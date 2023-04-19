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Полиция Кубани опровергла штраф за выброшенную рекламу контрактной службы

В МВД Кубани назвали ложными данные о штрафе за выброшенную рекламу службы по контракту
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сообщения о том, что полицейские в Краснодаре составили протокол на местного жителя, который выбросил в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Опубликованные сведения по результатам проведенной проверки не находят своего подтверждения», — заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом случае ранее рассказал «Подъему» житель Краснодара Роман Бондарев. По его словам, ему вручили листовку рядом с торговым центром «Пять Звезд», он выбросил ее в ближайшую урну, после чего к нему подошли двое полицейских.

В протоколе, фотографию которого публикует «Подъем», написано, что на листовке были изображены государственная символика и российский военнослужащий и «присутствовал призыв вступить на военную службу». Бондарев же, получив листовку, «демонстративно выбросил» ее, тем самым совершив административное правонарушение по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). По этой статье физлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Демонстративно это было, как они сказали, потому что в публичном месте я выбросил. Сказали, что это я сделал специально, на глазах у всех, намеренно выбрав общественное место. Ничего я такого не сделал, не привлекал внимание», — объяснил Бондарев, уточнив, что штраф пока не оплачивал и намерен его оспаривать.

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