В Биробиджане отменили первомайское шествие

Первомайское шествие трудовых коллективов не состоится в Биробиджане в 2023 году, в городе планируется провести субботник, сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

В правительстве заявили, что отказаться от традиционного первомайского шествия трудовых коллективов решили во всех регионах России в целях безопасности. Федерация профсоюзов ЕАО собирается провести 1 мая субботник, чтобы «помочь навести порядок на улицах и общественных пространствах Биробиджана».

В ряде регионов России отказались от проведения парада в День Победы в целях безопасности. В частности, такое решение приняли власти Курска, Белгорода, Севастополя, Крыма. В Краснодарском крае парад пройдет только в Новороссийске.

Шествие «Бессмертный полк» по всей России в 2023 году не состоится. Организаторы предложили альтернативные варианты, среди которых — разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже или сменить аватар в соцсетях.

В некоторых регионах акцию проведут в онлайн-формате. Например, в Новосибирске фото участников Великой Отечественной воны будут транслировать на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести».