Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
«Дерусь против России». Как соперник Петра Яна в UFC разжигает конфликт Спорт, 00:00
Главком ВСУ заявил о необходимости усилить систему ПВО Политика, 11 мар, 23:57
В московском Доме музыки отменили творческий вечер Познера Политика, 11 мар, 23:34
Мадуро дал характеристики Путину, Байдену и Трампу Политика, 11 мар, 23:30
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения Политика, 11 мар, 22:51
Иран заявил о завершении сделки по покупке у России Су-35 Политика, 11 мар, 22:40
В центре психического здоровья детей и подростков в Москве случился пожар Общество, 11 мар, 22:36
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Кадыров второй раз за шесть месяцев приехал в Москву Политика, 11 мар, 22:03
В Белоруссии раскрыли подробности задержания «украинского террориста» Политика, 11 мар, 21:48
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 11 мар, 21:42
Полиция Парижа задержала 32 человека на акциях против пенсионной реформы Общество, 11 мар, 21:22
Патриарх Кирилл призвал Ватикан и ООН остановить «изгнание» монахов УПЦ Общество, 11 мар, 21:16
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и снегопаде Общество, 11 мар, 20:54
«Динамо» после удаления легионера проиграло «Краснодару» в матче РПЛ Спорт, 11 мар, 20:54
Политика ,  
0 

Мадуро дал характеристики Путину, Байдену и Трампу

Президент Венесуэлы Мадуро назвал Путина «великим воином»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал характеристики папе римскому и нескольким политикам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, передает Infobae.

Папу римского Мадуро назвал «чудотворцем», а Путина — «великим воином». «Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое», — также сказал он в ответ на просьбу журналиста говорить первое, что приходит ему в голову, когда он слышит имена политиков.

Бывшего президента Кубы Фиделя Кастро Мадуро охарактеризовал как «исторического гиганта». О секретаре Организации американских государств Луисе Альмагро и экс-президенте Аргентины Маурисио Макри политик высказался нелестно: первого он назвал «предателем», а второго «помойкой».

В январе Мадуро предложил создать в Латинской Америке политический блок союзников России и Китая, при этом назвав Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «старшими братьями». Венесуэльский президент заявил, что новый блок призван стать «новым полюсом силы» в многополярном мире.

Теги
Персоны
Николас Мадуро Владимир Путин Джо Байден Дональд Трамп Фидель Кастро Папа Римский

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Мадуро предложил организовать альтернативу саммиту Америк
Политика
Мадуро заявил о стремлении Запада «расчленить Россию на куски»
Политика
Мадуро обвинил наблюдателей на выборах от Евросоюза в шпионаже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter