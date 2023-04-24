Песков назвал ложью заявления о беспричинности военной операции

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Мнение, что Россия начала специальную операцию на Украине без всяких причин, является ложным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

Он назвал ложь «неотъемлемой составной частью гибридной войны» против России. «Это требует от нас силы воли, это требует от нас веры в свою правоту, уверенности в своих силах, креатива, настойчивости, активности и понимания того, что происходит», — добавил он.

Все методы ведения гибридной войны можно описать словом «вранье», считает Песков. Среди них он перечислил «сознательную недосказанность», «однобокое освещение тех или иных событий» и искажение фактов.

Примером ложного утверждения, по словам Пескова, является мнение, что «Россия во всем виновата». «Россия во всем виновата, во всем, что происходит, агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это» — это чудовищная ложь», — сказал Песков.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснял ее необходимостью обеспечить «демилитаризацию и денацификацию Украины». К нынешним «трагическим событиям» привел «кровавый антигосударственный переворот» 2014 года, а действия России только ускорили некоторые «неизбежные процессы», говорил глава государства.

Причинами начала военных действий, по словам Путина, стали планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева соблюдать минские соглашения. «Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Признать их (ДНР и ЛНР. — РБК) независимость и бросить просто на произвол судьбы — это вообще неприемлемо», — подчеркивал президент. Россия знала о том, что «готовили» в Киеве, поэтому решила начать спецоперацию, чтобы предотвратить действия ВСУ в Донбассе, пояснял он.

Страны Запада осудили решение России начать спецоперацию, сочли ее неспровоцированной и ввели против Москвы санкции.