Байден почтил память жертв геноцида армян

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден почтил память армян, которые погибли в результате геноцида в Османской империи в 1915 году. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

«Вместе с народами всего мира, вспоминая эту болезненную историю, мы также размышляем о стойкости и решимости армянского народа», — говорится в заявлении. Байден отметил, что в результате геноцида «очень многие из тех, кто выжил, были вынуждены начать новую жизнь на новых землях, в том числе в Соединенных Штатах».

Президент США призвал продолжать «выступать против ненависти, отстаивать права человека и предотвращать зверства». Год назад Байден тоже опубликовал заявление, в котором почтил память армян.

В 2021 году Байден признал события 1915 года геноцидом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал это заявление, а МИД Турции — раскритиковал (Анкара не признает геноцид армян).

Во время массовых убийств армян в Османской империи погибли, по разным оценкам, от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Ежегодно 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян.