Часть школ в Щелково перевели на удаленку из-за сообщений об угрозе терактов

Несколько школ в Щелково перевели на удаленку из-за угрозы теракта

Учащихся некоторых школ в подмосковном городе Щелково перевели на дистанционное обучение после появившейся в анонимном телеграм-канале информации об угрозе терактов. Об этом сообщает местная администрация во «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники МВД и ФСБ проводят проверку. Охрану в школах перевели на усиленный режим работы.

Утром телеграм-канал SHOT сообщил, что полицейские начали проверку более 50 школ в Щелково, после того как неизвестный в соцсетях написал сообщение с угрозами взорвать одну из них. Он опубликовал фотографии оружия и гексогена.