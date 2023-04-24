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Несколько школ в Щелково перевели на удаленку из-за угрозы теракта

Часть школ в Щелково перевели на удаленку из-за сообщений об угрозе терактов

Учащихся некоторых школ в подмосковном городе Щелково перевели на дистанционное обучение после появившейся в анонимном телеграм-канале информации об угрозе терактов. Об этом сообщает местная администрация во «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники МВД и ФСБ проводят проверку. Охрану в школах перевели на усиленный режим работы.

Утром телеграм-канал SHOT сообщил, что полицейские начали проверку более 50 школ в Щелково, после того как неизвестный в соцсетях написал сообщение с угрозами взорвать одну из них. Он опубликовал фотографии оружия и гексогена.

Теги
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