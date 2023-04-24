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Подозреваемую в убийстве младенца в «Ласточке» задержали

СК задержал подозреваемую в убийстве младенца в «Ласточке» на юго-востоке Москвы
Фото: mmtproc / Telegram
Фото: mmtproc / Telegram

Подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка в туалете электрички на юго-востоке Москвы задержали, сообщил столичный СК в телеграм-канале.

«Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения», — рассказали в СК. Ее доставят в отдел для проведения следственных действий.

Как уточнила московская межрегиональная транспортная прокуратура, задержанная — 24-летняя уроженка Москвы.

Умершего ребенка обнаружили утром 24 апреля. По данным прокуратуры, его нашли во время уборки поезда «Ласточка» на станции МЦК Андроновка. СК уточнил, что у новорожденного были признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений на шее. Следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), максимальное наказание по этой части статьи — от восьми до 20 лет лишения свободы.

Теги
электричка задержание Москва младенец Дети
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