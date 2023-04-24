В РАН предупредили о влиянии магнитной бури на износ систем связи

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Магнитные бури уровня G4 (очень сильная) могут влиять на системы связи, спутниковой навигации, на износ космических аппаратов. Об этом РБК сообщил доктор наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Многократно возрастает риск потери [космических] аппаратов. Массового выхода из строя наземной техники, как правило, такие бури не вызывают. Хотя могут наблюдаться случаи ухудшения связи — это скажется скорее не на пользователях, а на операторах», — рассказал он.

По его словам, на Земле 23 апреля зафиксировали магнитную бурю уровня G4, а к полуночи она достигла максимума. 24 апреля она все еще продолжается, причем тенденции к ее ослаблению в РАН не наблюдают.

Богачев отметил, что магнитные бури говорят о сильных вспышках на Солнце. Ученый также рекомендовал метеозависимым людям внимательнее относиться к здоровью в этот период.

«Что касается здоровья, то это очень индивидуально: люди по-разному могут реагировать на магнитные бури», — добавил в разговоре с РБК заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов. «А техника — да, может выходить из строя на какое-то время, могут быть проблемы со связью, интернетом — солнечная активность может это вызывать. Тем более G4 — это достаточно серьезная буря», — сказал он.

В Институте прикладной геофизики (ИПГ) 24 апреля предупредили о продолжении возмущения геомагнитного поля. Ученые отметили, что 24 и 25 апреля возможно ухудшение условий КВ-радиосвязи (диапазон радиоволн с частотой от 3 МГц до 30 МГц).

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