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Ученые зафиксировали на Земле мощную магнитную бурю

В Институте прикладной геофизики зафиксировали на Земле магнитную бурю уровня G3

На Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G3, по шкале из пяти показателей это считается сильной бурей, передает ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики (ИПГ). G1 означает, что магнитная буря слабая, а G5 — экстремально сильная.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на жизнь и здоровье людей. Во время магнитных бурь у людей наблюдаются проблемы с давлением, возможны бессонница, тахикардия, мигрень.

При почти любом заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. Так, вечером 23 апреля жители Москвы и Санкт-Петербурга видели северное сияние. Также это природное явление наблюдали в небе в Московской и Ленинградской области, Твери, Вологде, Казани и Нижнем Новгороде.

В ночь на 18 февраля на Солнце произошла одна из крупнейших за последние несколько лет вспышек. Ученые тогда предупреждали об умеренных магнитных бурях на Земле. Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев отметил, что это не было рекордным событием в истории, так как были события раз в 10–15 крупнее.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН эту вспышку классифицировали как X2.2, то есть вспышка высшего класса Х.

Теги
магнитная буря Северное сияние
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