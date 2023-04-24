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В сахалинском порту три работника погибли при осмотре затопленной баржи

В сахалинском порту Корсаков три человека погибли при осмотре затопленной баржи
Фото: chpsakhalin / Telegram
Фото: chpsakhalin / Telegram

В морском порту Корсаков на Сахалине во время водолазного осмотра плавучего дока погибли три человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Работники спустились во внутреннее невентилируемое помещение для проверки наличия течей, рассказали в ведомстве. По предварительным данным, трое водолазов погибли от удушья, а двое доставлены в медицинские учреждения.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте уточнило, что ЧП произошло на судоремонтном предприятии, работники осматривали затопленную баржу.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание предусматривает принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Порт Корсаков — морской порт на острове Сахалин и залива Анива, где осуществляется различная перевалка грузов, а также ремонт судов. В феврале на контейнеровозе, стоящем в порту, произошла утечка метана из емкости объемом 20 т, с судна эвакуировали экипаж.

Авторы
Теги
Анастасия Перелыгина
Сахалинская область Сахалин порт ЧП
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