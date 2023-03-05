На Сахалине спасли 18 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков, которые были отрезаны от берега из-за оторвавшейся льдины в Долинском районе, сообщает ASTV.RU.
Удалось спасти всех 18 человек. По данным издания, рыбаков сняли со льдины водители снегоходов, которые работали по договору с районной администрацией.
В ГУ МЧС по Сахалинской области ASTV.RU сообщили, что рыбаки находились у побережья Стародубского, а также в районе 95-го км и 103-го км автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Часть рыбаков оказалась отрезана от суши на удалении примерно 500–600 м. В спасательной операции также были задействованы 20 человек и 10 единиц техники.
25 февраля в Нижнем Новгороде в Балахнинском муниципальном округе спасатели эвакуировали со льдины 13 рыбаков. Все они были доставлены на берег.