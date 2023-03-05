В Сахалинской области спасли 18 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков

На Сахалине спасли 18 оторвавшихся от берега на льдине рыбаков

На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков, которые были отрезаны от берега из-за оторвавшейся льдины в Долинском районе, сообщает ASTV.RU.

Удалось спасти всех 18 человек. По данным издания, рыбаков сняли со льдины водители снегоходов, которые работали по договору с районной администрацией.

В ГУ МЧС по Сахалинской области ASTV.RU сообщили, что рыбаки находились у побережья Стародубского, а также в районе 95-го км и 103-го км автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Часть рыбаков оказалась отрезана от суши на удалении примерно 500–600 м. В спасательной операции также были задействованы 20 человек и 10 единиц техники.

25 февраля в Нижнем Новгороде в Балахнинском муниципальном округе спасатели эвакуировали со льдины 13 рыбаков. Все они были доставлены на берег.