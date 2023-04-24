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Режиссеров трансляции похорон Елизаветы II наградили премией BAFTA

Отвечавшие за телетрансляцию похорон Елизаветы II режиссеры получили две премии BAFTA

Группа режиссеров — Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн, — которая отвечала за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II, получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) в двух номинациях, сообщается на сайте премии.

Первая номинация была за реалистичный звук, вторая — за режиссерскую работу с несколькими камерами.

Материал дополняется

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