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«Коммерсантъ» узнал о скидке маркетплейсам на платежи при продвижении СБП

«Коммерсантъ»: НСПК снизит маркетплейсам ставку межбанковской комиссии при продвижении СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 мая снизит ставку межбанковской комиссии для маркетплейсов до 0,5%, пишет «Коммерсантъ».

Однако сниженная комиссия будет доступна только тем маркетплейсам, которые помимо участия в разных программах НСПК (программа лояльности, партнерские программы платежной системы «Мир») присоединятся и к партнерским программам, не связанным с НСПК. Речь идет о тех программах, которые смогут увеличить долю использования платежных карт и других сервисов Национальной платежной системы (НПС).

Источник «Коммерсанта» на платежном рынке считает, что новая комиссия вводится под программу скидок Wildberries при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). В октябре 2020 года маркетплейс ввел 5% скидку при оплате через СБП и 3% скидку при оплате картой «Мир». Эта акция привела к многократному росту оплат через СБП.

Как объяснили газете в Wildberries, участие в партнерских программах НСПК дает им возможность предложить покупателям дополнительные акции, например, скидку в 3% на всю стоимость покупки при оплате через СБП и 5% при подписке. «Благодаря более низкой эквайринговой комиссии мы можем повысить объем инвестиций в собственную программу лояльности — скидку постоянного покупателя», — заявили в компании, но не стали отвечать, будут ли вводить с 1 мая программы, связанные с НПС.

В Ozon сообщили «Коммерсанту», что уже участвуют в партнерских программах НСПК.

Сейчас банк-эквайрер, обслуживающий маркетплейсы, перечисляет банку, выпустившему карту, которой заплатили за товар, 1%, 0,9% или 0,8%. Чтобы получить комиссию в 1%, объем межбанковских платежей на маркетплейсе должен составлять не менее 2 млрд руб. за квартал или не менее 4 млрд руб. по межбанковским и внутрибанковским операциям за тот же период. Для комиссии в 0,9% маркетплейс, соблюдая указанные ранее условия, также должен участвовать в программе лояльности НСПК. Комиссию в 0,8% можно получить за участие в партнерских программах платежной системы «Мир».

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маркетплейс НСПК СБП комиссия Национальная система платежных карт
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