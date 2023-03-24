НСПК установила лимит для операций по платежным стикерам без PIN-кода

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Для покупок на сумму до 3 тыс. руб., оплаченных с помощью платежного банковского стикера, не нужен пин-код, для покупок дороже этой суммы нужно будет подтверждение, сообщили РБК в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Платежный стикер — это еще один форм-фактор бесконтактной карты «Мир», поэтому НСПК предъявляет к безопасности и дизайну стикеров те же требования, что и к обычным пластиковым картам», — сообщили в организации.

Платежи с использованием стикеров защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности, сообщила НСПК. В случае потери стикера клиенту нужно заблокировать его в мобильном приложении банка или обратиться в банк.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. Он выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и подтверждающего операции CVC-кода, однако в несколько раз меньше. Этот стикер можно будет наклеить на телефон и с помощью него платить везде, где есть терминал, а также снимать наличные в банкоматах, если там доступна бесконтактная авторизация.

После начала военной операции на Украине поддержку банковских карт в России прекратили сервисы для бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Банки начали поиск альтернативных решений, одним из которых стали стикеры.

Сегодня к выпуску и тестированию стикеров, по данным НСПК, подключены 16 банков. В конце декабря прошлого года платежный стикер Tinkoff Pay с системой «Мир» с функцией бесконтактной оплаты запустил Тинькофф-банк. В конце января о запуске стикеров объявили Альфа-банк и «Сбер».