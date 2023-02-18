Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский Спорт, 13:05
ЕС начал работать над санкциями за два месяца до военной операции России Политика, 13:01
На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек Общество, 12:59
«Адмирал» впервые за семь лет победил дома «Автомобилист» в КХЛ Спорт, 12:42
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 12:39
Андрей Канчельскис рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ Спорт, 12:29
Германия заморозила €5,32 млрд российских активов за год конфликта Политика, 12:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Британии раскрыли условие поставки Киеву современных истребителей Политика, 12:08
Возвращение забытого штрафа ГИБДД и недорогие седаны. Автоновости недели Авто, 12:00
Олимпийского чемпиона Ильиных дисквалифицировали из-за пробы 2013 года Спорт, 11:56
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 11:53
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 11:51
Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет Бизнес, 11:41
Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел и деревни Политика, 11:34
Общество ,  
0 

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек
Фото: Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Солнце произошла одна из крупнейших за последение несколько лет вспышек, на Земле в ближайшие два-три дня возможны геомагнитные последствия, в частности умеренные магнитные бури, сообщил РБК главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Сразу поясню, что это не рекордное событие в истории, были события раз в 10, 15 крупнее, но, навскидку, это самая крупная вспышка за несколько лет. Выделяющееся событие», — подчеркнул ученый.

Он рассказал, что вспышка стала неожиданной, несмотря на предшествовавшее «некоторое усиление активности» солнца. По словам Богачева, в течение недели может произойти повторное событие.

Он объяснил, что несмотря на мощность вспышки, на Земле не будет особо сильных последствий, поскольку ее затронет «только ограниченным краем».

О том, что на Солнце произошла вспышка, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Ее классифицировали как X2.2, то есть вспышка относится к высшему классу «Х».

Событие навали крупнейшим с 20 апреля прошлого года, однако тогда вспышка схожей интенсивности была не такой продолжительной — она продлилась 23 минуты, в то время как произошедшая в ночь на 18 февраля — около полутора часов.

Читайте на РБК Pro
Какие фразы бабушек и дедушек могут навредить ребенку
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше

«Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение 1,5 — 2 суток, то есть 20 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что за прошедшие полтора месяца текущего года было зафиксировано уже пять вспышек высшего класса, тогда как за весь прошлый год таких событий было всего семь. «Рост активности Солнца примерно на 20-30% превышает прогнозный, что может означать либо более ранний выход на пик активности, возможно уже в конце текущего года, либо существенно более высокий максимум, чем прогнозировалось ранее», — заключили в РАН.

Теги
Солнце вспышка на Солнце РАН новости магнитные бури
Материалы по теме
На Солнце произошла третья за январь вспышка высшего балла
Общество
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «парящих лучах солнца»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter